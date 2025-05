Lula confirma troca e anuncia nova ministra das Mulheres

Lula, Cida Gonçalves e Márcia Lopes - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou, nesta segunda-feira, 5, Cida Gonçalves do cargo de ministra das Mulheres. Em seu lugar, foi nomeada a assistente social Márcia Lopes.

Márcia, que já foi ministra do Desenvolvimento Social, durante a segunda passagem de Lula pelo Planalto, foi recebida antes da nomeação pelo presidente e pela titular do Ministério da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT).

"Eu e a ministra Gleisi Hoffmann recebemos hoje pela manhã, dia 5 de maio, no Palácio do Planalto, a assistente social, professora e ex-ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes, a quem nomeei e dei posse no cargo de Ministra das Mulheres, em substituição à companheira Cida Gonçalves, que também participou do encontro", pontuou Lula.

Mudanças

A saída de Cida Gonçalves já era esperada nas últimas semanas, e deve iniciar uma nova fase da reforma ministerial dentro do governo Lula. Essa é a segunda troca na Esplanada dos Ministérios em um intervalo de quatro dias.

Na sexta, 2, Carlos Lupi (PDT) deixou o Ministério da Previdência Social, após os desdobramentos do escândalo no Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).