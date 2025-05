Bahia não recusou projeto de Lula para combate a facções, diz Jerônimo

Governador respondeu a perguntas da imprensa após visita às obras do novo TCA - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) negou, nesta segunda-feira, 5, que a Bahia tenha recusado o projeto-piloto de segurança pública apresentado pelo governo federal, através do ministro Ricardo Lewandowski e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A ideia do programa, construído pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, seria desocupar áreas controladas pelo crime organizado e pela milícia. Na última sexta-feira, 2, o jornal Folha de S. Paulo noticiou que o governo Jerônimo teria rejeitado a aplicação desse projeto na Bahia. O governador, no entanto, garantiu que isso não ocorreu.

“Nós não rejeitamos nenhum esforço ou parceria do governo do presidente Lula, no que diz respeito a qualquer política pública, muito menos nessas áreas mais delicadas, como segurança pública, combate à fome e saúde. Mais uma vez, a desinformação. Não aconteceu”, assegurou Jerônimo, durante coletiva de imprensa no Teatro Castro Alves.

“Não vou rejeitar, de forma nenhuma, qualquer ação. Agora, tem que ser planejada, combinada. Não estou abrindo mão do meu lugar de governo, da autonomia e da soberania do povo da Bahia. Mas o presidente Lula não vai fazer nada que não seja com as coisas combinadas”, acrescentou o governador.

Segundo a Folha, o Ministério da Justiça está negociando, neste momento, a aplicação do projeto-piloto no Rio Grande do Norte, estado governado por Fátima Bezerra (PT).