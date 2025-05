Jerônimo faz ofensiva e deve tirar PRD da oposição

Jerônimo deve trazer PRD para o governo - Foto: Adriel Francisco | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) deve manter o ritmo e tirar mais um partido do bloco de oposição no estado nos próximos meses. Interlocutores do gestor petista iniciaram os diálogos para atrair o PRD, sigla recém fundada a partir fusão entre PTB e Patriota.

A informação foi confirmada ao Portal A TARDE por pessoas próximas ao governador. Nos últimos dias, as conversas se intensificaram. A ideia ainda é embrionária, mas deve se concretizar quando a legenda estiver já sob o comando de algum aliado do deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil).

Outra fonte, em anonimato, diz que o parlamentar, hoje no grupo de oposição, deve levar seu grupo de deputados estaduais, espalhados por diferentes siglas, para o PRD. Seriam eles, por exemplo, Pancadinha e Marcinho Oliveira. Elmar, entretanto, permanecerá no União Brasil.

Na última semana, durante agenda no Centro Administrativo da Bahia (CAB), Jerônimo não confirmou a adesão do partido ao governo, mas frisou que não dispensaria a chegada de mais uma sigla aliada.

“Você já viu algum da gente desprezar apoio? Apoio é bem-vindo, mas apoio, para a gente, tem palavra. Tem que ter acordo para que possamos dizer: ‘vamos até aqui’, definir qual é a combinação possível”, destacou.

Adesão em massa

Confirmada a adesão do PRD, Jerônimo contará com mais um partido antes da na oposição no seu arco de alianças. Nós próximos dias, o PDT anunciará oficialmente a migração para a base governista.

A movimentação é mais uma etapa do processo de derretimento de ACM Neto (União Brasil), líder da oposição, que tem assistido à ida de importantes quadros para o grupo liderado pelo petista.