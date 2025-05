Ponte Salvador-Itaparica: Jerônimo confirma viagem à China com Lula

Ilustração Ponte Salvador-Itaparica - Foto: GOVBA/ Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues confirmou que fará parte da comitiva do governo federal que vai acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na China, na próxima semana.

No país asiático, o presidente cumprirá agendas nos dias 12 e 13 de maio, onde vai participar da Cúpula entre China e países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Antes disso, Lula vai a Moscou, na Rússia, participar das celebrações dos 80 anos da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na segunda guerra mundial, a convite do presidente Vladimir Putin.

A ida do chefe do Executivo baiano terá como principal objetivo conseguir a assinatura do contrato das empresas China Railway 20th Bureau Group Corporation (CRCC20) e China Communications Construction Company (CCCC) para o início das obras da Ponte Salvador-Itaparica. As duas estatais chinesas formam o consórcio responsável pela construção do equipamento.

Caso a missão tenha um saldo positivo com o aval dos chineses, a obra terá início dentro do prazo de um ano e terá mais cinco para ser entregue. O custo total estimado é de R$ 10,42 bilhões.

Em Pequim, Jerônimo também deve buscar investimentos e formalizar parcerias em outras áreas. Mais detalhes sobre a viagem serão apresentados pelo governador no seu podcast, Fala Jero na noite desta segunda-feira, 5.

Sondagem

Uma outra etapa importante do projeto foi concluída há pouco mais de um mês, no início de abril, quando foi finalizada a etapa de sondagem para a construção da ponte na Baía de Todos-os-Santos (BTS), após 12 meses de trabalhos.

A investigação do solo é a primeira do Brasil a chegar a 200 metros de profundidade para coletar material intacto, permitindo definir com precisão as fundações da estrutura. Com a conclusão desta etapa, o próximo passo será a finalização do projeto de fundações da ponte pela Concessionária e a mobilização dos canteiros de obras.

A expectativa do governo é que o Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Itaparica será um novo vetor de distribuição de renda e vai impulsionar a economia de toda a Bahia, com geração de sete mil empregos. Serão contemplados 10 milhões de baianos em cerca de 250 municípios.

Além da ponte com 12.4 km sobre o mar, a maior da América Latina, conforme análises apresentadas pela Concessionária, serão construídos novos acessos viários em Salvador e Vera Cruz.