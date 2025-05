O Carrasco - De porto em porto

DE PORTO EM PORTO

O senhor grilo incendiário volta a cogitar seu retorno à terra do pau-brasil. Após um autoexílio estratégico na esperança de cair no esquecimento dos desafetos, percebeu que o tiro saiu pela culatra. A ausência apenas alimentou as suspeitas: agora, além dos velhos inimigos, carrega no currículo rumores de envolvimento nos incêndios dos concorrentes. E como se não bastasse, circulam informações sobre uma possível composição em área indígena. Uma manobra supostamente articulada para garantir o loteamento “seguro” antes do “Natal”. O Grilão, ao que tudo indica, não sabe viver longe da fumaça!

NÃO VOU ME ADAPTAR

A CCR ainda não conseguiu se adaptar à realidade do Esporte Clube Bahia na Libertadores. Tá certo que o fluxo é alto, mas não há organização dentro do 'esquema especial' no Campo da Pólvora. Pior, quem deveria fazer a segurança nas estações, nada faz.

VIROU BAGUNÇA

A porta do Shopping da Bahia, o famoso Iguatemi, virou um ponto de carros e vans. Falta uma fiscalização de quem administra o shopping e o interesse de organizar o espaço. Um grande problema que tende a crescer.

DE GOLD NÃO TEM NADA

O Grupo Gold – responsável pela administração de condomínios – tem dado o que falar na capital baiana. Além das diversas reclamações com situações em relatórios financeiros incompletos e dificuldades em obter informações detalhadas, há também menções a problemas em assembleias e falta de retorno aos condôminos. A atuação da empresa tem sido muito questionada e considerada bem negativa. Aparentemente, vários residenciais têm recuado e tirado a empresa da gestão de seu patrimônio.

MC DO TERROR

Chegou a este Carrasco uma grave denúncia contra a McDonald's. Segundo os relatos, o tratamento que vem sendo dado aos jovens aprendizes que trabalham nas unidades da capital baiana tem sido estarrecedor. Eles estariam sofrendo sob um padrão recorrente de assédio moral e atitudes abusivas. Existe rotina de repreensão, desvio de função forçada e exposição a humilhações verbais.

VALORES SÓ NA PAREDE

A política de algumas empresas tem sido meio contraditória. As más línguas sopraram para o Carrasco que um diretor de determinada loja da Riachuelo em Salvador não tolera diversidade colorida. Ele não aceita vestimentas “mais afeminadas”. Além disso, o sistema da loja não aceita pessoas transgêneras como opção para trabalhador. A homofobia velada só mostra a hipocrisia alheia.

A ESPERA DO ESQUIVA

O diretor de uma grande agência de influencers de Salvador está com vasta bagagem de falcatruas por aí. O “falso profeta” tem disseminado seus exacerbados calotes e cada vez mais aparecem figuras relatando que serviços não foram pagos. A casa está caindo para o maior esquivador de pagamentos.

EM FAMÍLIA

A Prefeitura de Ribeira do Pombal, por intermédio da Secretaria de Saúde, gerida por Lakcelma Costa da Silva, esposa do deputado federal Ricardo Maia, fechou contrato de R$ 1 milhão e 300 mil reais com a empresa da própria irmã, o que pode configurar fraude à licitação, crime de responsabilidade e ato de improbidade administrativa. Com a palavra, o prefeito Eriksson Silva (MDB).

DESUMANO

Os servidores municipais de Entre Rios, nordeste baiano, continuam com os salários de fevereiro e março atrasados, além das férias e parte do décimo terceiro pendentes. A Prefeitura não teria cumprido um acordo previamente assinado entre a gestão municipal e os 140 servidores, os quais estariam em situação de extrema vulnerabilidade.

SAÚDE NA UTI

Em Jequié, uma escola abandonada está sendo utilizada como Unidade Básica de Saúde, para atender pacientes de uma localidade conhecida como Água Vermelha, na zona rural. O local não tem nem energia elétrica, água potável e sanitários. O que causa estranheza é que o Prefeito Zé Cocá gastou mais de R$ 177 milhões, dizendo ser para a manutenção do Sistema Básico de Saúde do município.

DE OLHO NELE

A Prefeitura de Cruz das Almas, recôncavo baiano, pediu à Câmara Municipal, autorização para um empréstimo de R$ 180 milhões de reais, alegando que os recursos vão ser utilizados em obras de infraestrutura urbana e saneamento. Com a proximidade do São João, que por lá é forte, o Carrasco vai estar de olho nesses investimentos prometidos, já que nos festejos do ano passado, o prefeito Ednaldo Ribeiro gastou R$ 6 milhões de reais na contratação de artistas e decorações.

PUXANDO A CORDA

Os prefeitos que costumam praticar as peripécias das contratações exorbitantes no São João, vão ter que ficar atentos, sobretudo aqueles que tocam municípios com decreto de situação de emergência por causa da seca. Quem for realizar festejos juninos, precisa estar com a saúde financeira em dia, para que se atenda o princípio da razoabilidade na contratação das atrações. Nada de dar o passo maior que a perna. O Carrasco está de olho!

BAFAFÁ

Ameaças, xingamentos, entre outras diversas baixarias. É o que rola em um grupo de WhatsApp da cidade de Paulo Afonso, com o nome de 'Bafafá'. O Carrasco ficou sabendo que, por lá, existem assessores de vereadores, bajuladores de políticos e pessoas que vivem do dinheiro público, cada um tentando manchar a imagem do próximo. Tudo para não perder a mamata no executivo ou legislativo.

TRÉGUA INSTITUCIONAL

Após muita confusão, governo e prefeitura se resolveram sobre as ruínas da fábrica São Brás. O governo vai fazer um mercado público no local, enquanto a prefeitura vai implantar um polo audiovisual em outro espaço, nas proximidades. O acerto melhorou o clima entre as gestões e, nesta semana, Jerônimo e Bruno Reis devem até se reunir para tratar de outros temas relacionados a Salvador.

PRESENTE DE GREGO

Como bem destacado na coluna Boca de Me Dê, do jornal Massa!, o Governo do Estado acaba de receber um verdadeiro presente de grego. O PDT, em processo avançado de putrefação, chega ao governo num momento desastroso. Um livramento para o município, mas um fardo sem precedentes para o Estado. Cuidado governador: às vezes, basta uma larva para apodrecer o banquete inteiro.

ESSA TAL GOVERNABILIDADE

Por falar em PDT, os comentários que circulam em Brasília dão conta de que grande parte de seus membros não teriam digerido a forma como Carlos Lupi foi demitido do Ministério da Previdência, em nome dessa tal governabilidade. Para esse grupo, a ideia é rompimento imediato com o governo Lula 3.0. Lupi foi defenestrado e substituído por Wolney Queiroz (PDT-PE), mediante escolha pessoal do presidente da república. Na prática, o PDT ficou a ver navios e hoje não tem mais um ministério para chamar de seu. "Estou muito envergonhado! Isto é uma indignidade inexplicável", escreveu Ciro Gomes no Instagram do partido, ao se referir à traição de Lula para com a cúpula partidária pedetista.

SALTO FEDERAL

Tem um grupinho na ALBA doido pra saltar de estadual para federal. Até o momento, são certos os seguintes nomes: Alan Sanches (União), Emerson Penalva (PDT), Olívia Santana (PCdoB), Roberto Carlos (PV) e Manuel Rocha (União). Se terá espaço para todo mundo, só Deus sabe.

VERDES CONFORMADOS

O Partido Verde deve se manter na federação Brasil da Esperança, junto com PT e PCdoB. Os verdes entendem que esse é o melhor caminho, e que eles não podem se queixar de nada. Essa também é a solução para continuar segurando os mandatos legislativos.

AZEDOU?

O clima não anda muito bem entre o ex-vereador Flávio Matos e Elinaldo Araújo, ex-prefeito de Camaçari. Depois da derrota para Luiz Caetano nas eleições do ano passado, Flávio tenta viabilizar uma candidatura à Câmara dos Deputados. O problema é que Elinaldo já lançou sua pré-candidatura a deputado estadual e tem como parceiros na empreitada o já federal Paulo Azi e o postulante Manoel Rocha, que vai tentar substituir o pai, o decano José Rocha. Os dois alegam que não existe atrito na relação. A conferir.

DESCULPA ESFARRAPADA

Para tentar justificar a posição do prefeito Alberto Castro, que alegou não haver nenhum terreno em Dias d´Ávila para a nova etapa do Minha Casa, Minha Vida, prestes a ser publicada, um vereador, recém-convertido à base governista, ocupou a tribuna da Câmara para propagar desinformação, ou, como se diz atualmente, uma ‘fake news’. Cleiton Lima (PV) afirmou que a doação de terrenos pelo município não seria possível e que somente terrenos adquiridos pelas construtoras poderiam pleitear o financiamento, o que contraria a lei que regulamenta o MCMV e que garante prioridade a estados e municípios que efetuem a doação.

FEDERAÇÃO PRA LÁ E PRA CÁ

Parece que a saída dos partidos políticos é mesmo as federações. Depois da federação Brasil da Esperança, entre PT, PV e PCdoB, outros partidos adotam a mesma estratégia para não caírem no esquecimento e no limbo financeiro e eleitoral. Até 2026, como a tendência vai ser mais e mais federações partidárias, o eleitor terá que se acostumar com a nova realidade da política brasileira.

GUERRA POLÍTICA

O governo levou o PDT e a oposição deve ficar com o PP. Mas essas mudanças dizem mais sobre dinheiro de campanha e tempo de TV, porque, na prática, os deputados que já eram governo seguem o governo e os que estavam na oposição continuam na oposição. A tendência é que, dentro de um ano, muito parlamentar aproveite a janela partidária para se reencontrar numa sigla que combine com suas preferências.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para a dupla Lemos Barcelos. Na semana passada, o ex-prefeito de Ibirapitanga, Ruiverson Lemos Barcelos, foi condenado por fraudes na execução de obras públicas, financiadas com recursos federais. Foi utilizada uma empresa de fachada, constituída por pessoas ligadas à prefeitura, para desviar dinheiro. No meio do bolo estava a empresa 'Messias Santos Construtora', a qual foi usada para simular a execução do contrato, que teve a participação direta de servidores públicos. Quem também deve ser condenado a qualquer momento pela Justiça Federal, mas em uma ação penal por desvio de dinheiro público e fraude em licitações é o atual prefeito de Maraú, Isravan Lemos Barcelos, que já foi prefeito de Ibirapitanga. Que dupla do barulho essa!!