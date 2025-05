Santo Amaro decreta situação de emergência após rio transbordar

Rio Subaé transborda e deixa vários pontos da cidade alagados - Foto: Reprodução Prefeitura Santo Amaro

Devido às fortes chuvas que caíram neste sábado, 3, em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo baiano, a prefeitura municipal decretou situação de emergência. A medida foi tomada depois que as águas do rio Subaé transbordaram durante a madrugada. Alagamentos foram registrados e o risco de deslizamento em várias áreas do município era iminente.

Por meio de nota, a prefeitura informou que foram verificados 12 pontos de alagamento e seis ruas com risco de deslizamento. No sábado, 110 estavam desabrigadas. Três unidades de ensino foram adaptadas como abrigos temporários para acolher as vítimas.

A prefeitura anunciou ainda a montagem e instalação de um Quartel General (QG) de monitoramento na Escola Municipal Stella Mutti, localizada na Praça da Purificação. Neste centro de operações, as equipes da força-tarefa monitoram a situação em tempo real e coordenam as ações de resposta à emergência.

As áreas mais afetadas e plano de segurança

Entre as áreas mais afetadas estão os bairros do Bonfim, Ideal, Baixa da Égua, Trapiche de Baixo, Sacramento, Feira Livre, Pitanga, Ilha do Dendê, e o distrito de Acupe. As ruas das Viúvas e São José também estão entre os pontos críticos.

Agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal intensificaram o patrulhamento na cidade para garantir a segurança e evitar arrombamentos em áreas desocupadas e saques em estabelecimentos comerciais fechados.

Confira a nota da Prefeitura: