Maria Bethânia faz apelo após enchentes em Santo Amaro: “A natureza grita”

A cantora Maria Bethânia - Foto: Divulgação

A cantora Maria Bethânia usou as redes sociais neste domingo, 4, para fazer um apelo emocionado sobre a grave situação da sua cidade natal, Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo da Bahia, atingida por fortes chuvas no fim de semana.

Em um vídeo publicado com imagens dos alagamentos, Bethânia narra uma mensagem em que denuncia o descaso com o meio ambiente e pede atenção urgente das autoridades. “S.O.S para Santo Amaro da Purificação. A natureza grita”, escreveu a artista.

As chuvas começaram na madrugada de sábado, 3, e em apenas 24 horas foram registrados mais de 180 mm de precipitação. O volume fez com que o rio Subaé transbordasse, invadindo casas, estabelecimentos e até unidades de saúde.

De acordo com a Defesa Civil, cerca de 300 famílias foram afetadas e 80 estão oficialmente desabrigadas. A Rua das Viúvas foi uma das mais atingidas, com moradores relatando que a água chegou a ultrapassar a altura da cintura.

“As águas magoadas do Subaé tomam a cidade”, diz Bethânia, que segue:

“Mais uma vez as águas magoadas do rio Subaé... tomam grande parte da cidade e sua margem. Toda indiferença e maus tratos que causaram ao rio retornam com força e violência, tomando o Mercado Municipal, as casas ribeirinhas e a gente de toda a cidade que assustada pede ajuda.”

Chuvas deixam ruas intransitáveis e feirantes no prejuízo

No centro da cidade, as ruas ficaram intransitáveis, e famílias inteiras precisaram deixar suas casas às pressas. Uma escola municipal foi transformada em abrigo emergencial.

Feirantes da cidade também sofreram prejuízos. Mercadorias como frutas e verduras foram perdidas, arrastadas pela enxurrada. A prefeitura informou que ainda aguarda a baixa do nível do rio para mensurar os danos totais.

O governador Jerônimo Rodrigues visitou Santo Amaro neste domingo e acompanhou a distribuição de kits de ajuda humanitária. Ele afirmou que o estado está mobilizado com apoio de secretarias, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Segundo a Sudec, 40 famílias já foram atendidas com orientações e suporte emergencial. O órgão monitora os bairros mais críticos, como Ideal, Bomfim, Rua da Viúva, Sacramento, Rua H e Candolândia.

A Defesa Civil reforça que moradores próximos a rios, córregos e lagos devem ficar atentos ao nível da água e buscar locais seguros em caso de nova elevação. Um comitê de crise foi montado pela prefeitura para coordenar a resposta às chuvas e planejar ações de recuperação.

Veja o vídeo de Maria Bethânia: