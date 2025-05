Rio transborda e famílias ficam desabrigadas em Santo Amaro

Rio Subaé transbordou e causou alagamentos em Santo Amaro - Foto: Reprodução Redes Sociais

Diversas famílias ficaram desabrigadas em Santo Amaro, no Recôncavo baiano, após o rio Subaé transbordar e causar alagamentos na cidade, durante a madrugada deste sábado, 3, por conta da intensa chuva que atinge o município.

Com mais de 180 mm de precipitação registrados em apenas 24h, Santo Amaro está com diversos pontos de alagamento e a água invadiu casas, estabelecimentos comerciais e unidades de saúde. Segundo a TV Bahia, as ruas do centro da cidade estão intransitáveis e dezenas de famílias precisaram deixar suas residências.

Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura informou que o atendimento emergencial aos desabrigados está sendo realizado na Escola Municipal Stella Mutti, na Praça da Purificação.

A gestão municipal também comunicou que está atuando de forma integrada com diversos órgãos e equipes estão nas ruas desde o início das ocorrências, prestando assistência, monitorando áreas de risco e atendendo famílias afetadas.

Alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas e ventos fortes em 117 cidades da Bahia para esta sexta-feira, 2. A classificação acontece em meio a ocorrências de estragos em Salvador, região metropolitana e outros municípios do estado.

A frente fria e a chegada de chuvas fortes começou desde a quarta-feira, 30, com maior ocorrência de temporal na quinta-feira, 1º, feriado do Dia do Trabalhador. A previsão é que as precipitações sejam mantidas pelo menos até a próxima terça-feira, 6.

O alerta laranja do Inmet significa perigo, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.