BR-101: ponte sobre o Rio Jequitinhonha terá tráfego bloqueado

Ponte Rio Jequitinhonha - Foto: Reprodução

O tráfego de veículos sobre a ponte Rio Jequitinhonha no km 661, da BR-101, vai ser interrompido na próxima segunda-feira, 5, às 0h. A informação foi confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) nesta sexta-feira, 2.

O trecho da rodovia, localizado em Itapebi, no sul da Bahia, é considerado um dos mais importantes da região por ser uma conexão entre o sul e o nordeste do país.

Segundo o DNIT, o fluxo de carros e motos ficará suspenso durante 15 dias devido a realização de inspeção e ensaios para avaliação da estrutura da Obra de Arte Especial (OAE).



Veja rotas sugeridas pela DNIT

Rota 1

O percurso inicia em Itabuna, pela BR-415, até o entroncamento com a BR-116, em Vitória da Conquista. A rota encerra em Eunápolis, no extremo-sul do estado.

Rota 2

Já esta rota inicia também em Itabuna, mas encerra no município de Teixeira de Freitas, no extremo-sul da cidade.

Rota 3

Indicada para tráfego local de carros de passeio e veículos especiais como viaturas, ambulâncias, caminhões de abastecimento, ônibus e linhas de transporte.

A rota chamada de "desvio da VERACEL", percorre trechos de rodovias estaduais, sendo a BA-687 pavimentada, enquanto as BA-275, BA-658, BA-982 e BA-274 são não pavimentadas, segue tanto para Eunápolis como para Teixeira de Freitas.