Jerônimo revela reunião com o DNIT sobre destino de rodovias federais

Governador Jerônimo durante conversa com A TARDE - Foto: Adriel Francisco | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou, nesta sexta-feira, 8, em entrevista ao Portal A TARDE, que conversou com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para tratar sobre o futuro das rodovias BR-324 e 116, atualmente administradas pela concessionária ViaBahia.

Leia mais

>> “Empregam muita gente”, diz Kiki sobre revendedores de combustíveis

>> Sindicombustíveis apresenta programação do XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste

>> Evento de revendedores de combustíveis discute ‘descaminhos do mercado de combustíveis’

Jerônimo, que esteve presente no XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste, no Complexo Costa do Sauípe Eco Resort, afirmou estar preocupado com os cuidados necessários das rodovias federais antes da abertura de um concessão em caráter emergencial. Alvo de críticas, a ViaBahia terá contrato de administração das BRs até 31 de dezembro deste ano.

O governador ainda citou uma reunião que terá na próxima semana com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), para tratar o tema.

"É um contrato com o governo federal. É a concessão de uma rodovia federal, uma BR. Minha responsabilidade, tudo que for de interesse da Bahia, e ontem eu chamei o DNIT, porque na semana seguinte está marcada uma agenda com o ministro Renan, e convidei o DNIT para esclarecer, mas também para me colocar à disposição", iniciou Jerônimo, que continuou.

"No dia 31 de dezembro vira a chave, encerra-se o contrato de concessão. E no dia seguinte, o que vai acontecer? Foi isso que eu liguei para saber, sobre a iluminação, praças de pedágio. Falei com Rui hoje de manhã, que estava preocupado com essa situação. Eu não quero que a Bahia sinta saudade da gestão atual nesse aspecto. Portanto, o processo de licitação emergencial para que haja todos os serviços necessários, a gente sabe que não tem como fazer essa estrada em pouco prazo. Pedi uma balanço, porque eu devo ir terça ou quarta, e quero me colocar também à disposição, não vou só cobrar, não", fechou.