Evento de revendedores de combustíveis discute ‘descaminhos do mercado de combustíveis’

Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado da Bahia (Sindicombustíveis), Walter Tannus - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

De 7 a 10 de novembro, representantes de postos de revendas de combustíveis vão se reunir na Costa do Sauípe, para discutir a adulteração de combustíveis na Bahia e a sonegação de impostos, através do descaminho dos produtos. O descaminho refere-se a ato de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Leia também:

>> Pode faltar combustível na Bahia? Entenda o cenário

>> Preço da gasolina dispara em postos e assusta motoristas de Salvador

>> Lei que obriga que frentista fiscalize "bêbados" pode ser revogada



“O descaminho é hoje, o que mais preocupa o segmento. Essa prática criminosa é a sonegação, a adulteração do produto, que atinge não só o consumidor, mas toda a sociedade e principalmente o Estado, que deixa de arrecadar aquele recurso, que seria originalmente da sociedade, e que alguém acaba se apoderando disso”, explicou o presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado da Bahia (Sindicombustíveis), Walter Tannus, durante visita institucional no Grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 25.

Além disso, o 18º Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste, realizado pelo Sindicombustíveis da Bahia, deve reunir entre 1 mil a 1,2 mil pessoas em torno de outras temáticas, como a reforma tributária. Estão previstos para participar como palestrantes o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, além de representantes do governo federal, da segurança pública e de fiscalização brasileira, como a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

“Esse é um evento que agrega o Brasil todo, porque não fica restrito ao Nordeste. Tem pessoas já praticamente de todos os estados da Federação e revendedoras que compraram os serviços da entidade, graças aos temas que serão debatidos. É uma oportunidade de todos que vivem nesse segmento debater o seu dia a dia e conhecer as tendências. Com certeza, participarão do evento todos os órgãos que fiscalizam o segmento”, disse Walter

| Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Queimadas



O presidente do Sindicombustíveis também mostrou preocupação com as queimadas no Brasil nos últimos meses, que até o momento liberaram 180 megatoneladas de carbono, aproximando-se dos níveis recordes de 200. Isto pode impactar no preço dos combustíveis, através da elevação do preço dos alimentos que são utilizados para biodiesel.

“A queimada, além de trazer o dano para a natureza e para a sociedade como um todo, é uma preocupação adicional. Temos sim preocupação porque a perda é grande da produção, mas esperamos que, com a queda do barril do petróleo e com a queda do dólar, isso seja equalizador, impedindo que o preço dos combustíveis aumente”, explica o presidente.

O Sindicombustíveis foi criado em dezembro de 1963 e é responsável pela coordenação, a proteção e a representação legal da categoria. A entidade também promove discussões sobre o segmento e a elaboração de Resoluções e Portarias que estabelecem regras para o mercado junto à ANP. Na Bahia, a entidade atualmente conta com aproximadamente 1.100 revendedores associados.

Estiveram presentes no encontro com Walter Tannus, os diretores do Sindicombustíveis, Leilane Loureiro e Sandoval Silva, o presidente e o diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, João Mello Leitão e Luciano Neves, respectivamente.

Da esqueda para direita: o diretor do Sindicombustíveis Sandoval Silva, presidente João Mello Leitão, presidente do Sindicombustíveis Walter Tannus, diretora Leilane Loureiro e o diretor de Relações Institucionais Luciano Neves | Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Fenagro 2024

Após quatro anos de pausa, a maior feira de agronegócio do Norte-Nordeste está de volta, com novos conteúdos e estrutura ampliada. São esperados cerca de 100 mil visitantes ao longo dos 10 dias de feira, que irão explorar uma programação com campeonatos, leilões, exposições e apresentações culturais. Além disso, outros 100 mil espectadores são aguardados para curtir os shows do evento.

Durante a reunião, os representantes de postos de revendas de combustíveis foram convidados para participar da Fenagro (Feira Internacional da Agropecuária), que retorna este ano para sua 33ª edição em Salvador.