Sindicombustíveis apresenta programação do XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) recebeu, nesta quinta-feira (24), o presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis Bahia), Walter Tannus Freitas, que apresentou a programação do XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste, o Encontro da Revenda do Brasil. Com o tema ‘A Revenda e o Brasil que Queremos’, o evento conta com o apoio do Governo do Estado e será realizado nos dias 07 a 10 de novembro, no Complexo Costa do Sauípe Eco Resort.

O secretário da pasta, Angelo Almeida, destacou a importância do evento e o potencial do setor de combustíveis no estado baiano. “O evento é uma oportunidade de debates e apontamento de horizontes virtuosos para este importante segmento produtivo. O setor de combustíveis assume importantíssimo papel para o desenvolvimento econômico sustentável da Bahia, especialmente na missão de incrementar os biocombustíveis, visando reduzir a emissão de gases de efeito estufa e contribuindo com a transição energética justa”, afirmou.

O Brasil possui mais de 40 mil empresas de postos revendedores, sendo cerca de 12.200 na Região Nordeste. O XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste faz parte do calendário anual da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes (Fecombustíveis), e é considerado um dos mais importantes eventos voltados para o setor, estimando reunir mais de mil participantes de todo o país.