“Empregam muita gente”, diz Kiki sobre revendedores de combustíveis

O encontro reúne as principais entidades para discutir temáticas ligadas ao setor - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Representante da Câmara Municipal de Salvador (CMS) no XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste, no Complexo Costa do Sauípe Eco Resort, o vereador Kiki Bispo (União Brasil) destacou a importância do setor para o desenvolvimento econômico da capital baiana.

O encontro reúne as principais entidades para discutir temáticas ligadas ao setor. Com o tema ‘A Revenda e o Brasil que Queremos’, o evento conta com o apoio do Governo do Estado e segue até o dia 10 de novembro.



“É fundamental pois é um setor que emprega muita gente. Salvador precisa, mais do que nunca, estreitar laços com o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis porque é de crescimento que Salvador precisa. Salvador é ainda uma cidade muito pobre e quando você vê o investimento que eles fazem em nossa cidade, através dos postos de gasolina, e também do entorno das empresas que de forma indireta acaba participando desse contexto importante. Estamos aqui hoje representando a Câmara para poder sinalizar e facilitar, do ponto de vista da legislação, e que a gente possa fazer com que Salvador possa ser cada vez melhor, mais desenvolvida, do ponto de vista per capita da nossa cidade”, afirmou o vereador.

Líder de governo na CMS, Kiki pontuou ainda o que espera para os pŕoximos quatro anos na Câmara, bem como da gestão do prefeito Bruno Reis, que vai para seu segundo mandato.

“Estamos extremamente felizes com o reconhecimento do povo da cidade de Salvador. O prefeito Bruno Reis alcançou a marca histórica de votos válidos. Isso é fruto de um trabalho sério e consistente que já vinha sendo aprovado pelo povo e retificado do ponto de vista eleitoral. A gente espera o prefeito se debruçar numa reforma administrativa e não sei ainda qual vai ser o meu futuro, mas quero estar à disposição do prefeito para dar minha contribuição, seja como líder do governo ou em qualquer posição que ele escolher", disse.

“É uma honra fazer parte de uma gestão tão exitosa como a do prefeito, a gestão é um case de sucesso do ponto de vista nacional e é motivo de orgulho e honra", pontuou Kiki.