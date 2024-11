Bahia sedia XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do NE

O objetivo é que consumidores ajudem na operação de monitoramento de preços - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Acontece a partir desta quinta-feira, 7, o XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste, que reunirá as principais entidades para discutir temáticas ligadas ao setor. Com o tema ‘A Revenda e o Brasil que Queremos’, o evento conta com o apoio do Governo do Estado e segue até o dia 10 de novembro, no Complexo Costa do Sauípe Eco Resort.

O evento contará com a presença de diversas figuras públicas como a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o diretor-geral da ANP, Rodolfo Sabóia, além do presidente do Sindicombustíveis Bahia, Walter Tannus Freitas, o vice-presidente do Sindicombustíveis Bahia, Baldomero Gonçalves, o presidente da Fecombustíveis, James Thorp Neto, e o presidente do Sindicom Bahia, Luiz Gonzaga Andrade, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes.

Para discutir cenários como a adulteração de combustíveis na Bahia, a produção de diesel renovável, a Reforma Tributária e a sonegação de impostos através do descaminho dos produtos, participarão das palestras figuras públicas como o ex-ministro de economia Paulo Guedes para falar sobre o cenário macroeconômico e perspectivas futuras.

Também participarão representantes das instituições ICL (Instituto Combustível Legal), Brasilcom (Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis), da Câmara Federal, Senado e Assembleia Legislativa da Bahia, representantes do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), da Receita Federal e Tribunal de Justiça da Bahia, da Secretaria Estadual de Segurança Pública e da Secretaria Estadual da Fazenda e o renomado tributarista baiano Robson Sant’ana.

“O evento superou as nossas expectativas. Nós vamos ter a presença das sete maiores empresas de distribuição de petróleo do Brasil. Vamos ter a participação da presidente da Petrobras, provavelmente do governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues e do prefeito de Salvador, Bruno Reis. Teremos a participação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, do presidente da Assembleia Legislativa, da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal e da ANP. Esperamos criar um grupo que assuma o compromisso de combater o devedor e a sonegação. Há um problema muito sério sobre as organizações criminosas tomando conta do segmento de combustíveis. Então, vamos levar esse alerta para toda a sociedade e esperar que a sociedade e que os gestores públicos abracem a defesa dessa causa”, disse o presidente do Sindicombustíveis, Walter Tannus.

Feira de Negócios

Durante todos os três dias de evento, acontecerá a Feira de Negócios, com grande oferta de produtos e serviços para postos revendedores oferecidos por distribuidoras de combustível, fabricantes de equipamentos, empresas de sistemas, escritórios de contabilidade, montadoras de caminhões, refinaria, entre outros. A expectativa é reunir mais de 1 mil participantes.

Confira a Programação Geral

07/11 - QUINTA-FEIRA

15h Check-in Costa do Sauípe/ Credenciamento/ Receptivo

15h Reunião do Conselho da Fecombustíveis

20h Show de humor com Zé Lesin

08/11 - SEXTA-FEIRA

09h Solenidade de abertura oficial

11h Palestra motivacional - Futurabilidade: Conectando pessoas, criando futuro. Com Leila Navarro

14h30 Painel - Descaminhos do mercado de combustíveis. Mediação Rodolfo Schneider. Convidados: Fecombustíveis/ ICL/ BRASILCOM/ Ministério da Justiça/ MME/ ANP/ Polícia Federal/ PRF/ MPBA/ SSP BA/ SEFAZ-COPEC/ Tribunal de Contas da União

16h30 Painel - Reforma tributária. Mediação Rodolfo Schneider. Convidados: CONFAZ / Receita Federal / Representantes da Câmara Federal, Senado e Assembleia Legislativa da Bahia / TJ-BA/ Tributarista Robson Sant’ana

09/11 - SÁBADO

09h Palestra - Produção de Diesel renovável e SAF na Bahia: R$ 12 bilhões em oportunidades. Com Marcelo Lyra

10h Palestra - Sucessão familiar. Com Dra. Dayane Araújo e Dr. Ruy Andrade

11h Painel - Reforma Trabalhista e Sindical. Mediação Rodolfo Schneider. Com Dra. Lirian Cavalhero. Convidados: MPT/ MTE/ OAB/ Advogados Trabalhistas.

14h Palestra master - Cenário macroeconômico: Perspectivas econômicas para o Brasil 2025. Com Paulo Guedes

21h Festa de encerramento - Show de Luiz Caldas

10/11 - DOMINGO