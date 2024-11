ANP e Petrobras confirmam participação no Encontro de Revendedores

Participaram das visitas, o presidente do Sindicombustíveis Bahia, o presidente da Fecombustíveis e o presidente do Sindicom Bahia, Luiz Gonzaga Andrade - Foto: Divulgação

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Rodolfo Saboia, e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, confirmaram presença no “XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste – Encontro da Revenda do Brasil”, evento que acontece do período de 07 a 10 de novembro, em Costa do Sauípe, realização do Sindicombustíveis Bahia.



Leia mais

>> Projeto libera autistas a portar alimentos para consumo próprio em qualquer local

As presenças foram confirmadas diretamente à diretoria do Sindicombustíveis Bahia, em visita realizada tanto à Petrobras quanto à ANP, no Rio de Janeiro. O diretor-geral da ANP, Rodolfo Sabóia, estará no evento acompanhado dos diretores da agência, e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, vem acompanhada do diretor de Processos Industriais e Produtos, William França, e da assessora Angélica Laureano.

Participaram das visitas, o presidente do Sindicombustíveis Bahia, Walter Tannus Freitas, o vice-presidente do Sindicombustíveis Bahia, Baldomero Gonçalves, o presidente da Fecombustíveis, James Thorp Neto, e o presidente do Sindicom Bahia, Luiz Gonzaga Andrade.



Leia mais

>> ‘Menudos’ do PT se dividem entre candidaturas e bastidores para 2026

“Estamos na contagem regressiva para esse que será um dos principais eventos do setor de combustíveis do país. E, como se vê pelas confirmações que temos tido dos representantes do segmento, teremos uma programação de altíssimo nível e bastante rica em conteúdo”, afirmou Walter Tannus.

O XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste contará com uma ampla programação, com discussões de temas de interesse de toda a sociedade, desde os mais específicos como descaminho no mercado de combustíveis e produção de diesel renovável até temas mais amplos como reforma trabalhista e fiscal, e reforma tributária. Entre os palestrantes, está o economista e ex-ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes.