Projeto libera autistas a portar alimentos para consumo próprio em qualquer local

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) da Bahia podem ter a possibilidade de ter um livre ingresso e permanência em qualquer local, seja público ou privado, portando alimentos para consumo próprio, utensílios e objetos de uso pessoal, conforme indicou um projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).



A medida, enviada pelo deputado José de Arimateia, detalha que a permissão ficará condicionada a apenas à apresentação do laudo médico ou carteira de identificação que ateste a condição de pessoa autista.



No documento, entre as justificativas, o parlamentar indica a seletividade alimentar do portador do TEA como uma característica comum.

“É fundamental garantir que pessoas autistas tenham acesso e permaneçam em espaços públicos ou privados de uso coletivo que possam acomodar suas necessidades alimentares específicas. Essa medida assegura não apenas a inclusão social, mas também a saúde e o bem-estar dessas pessoas, promovendo um ambiente acolhedor.”