22/10/2024 às 6:27 | Autor: Flávia Requião POLÍTICA Após cancelar viagem à Rússia, Lula ligará para Putin nesta terça Conversa está marcada para às 9h30

Lula acabou não embarcando para à Kazan, no domingo, 20, após escorregar no banheiro e bater a cabeça no sábado - Foto: Ricardo Stuckert/PR

