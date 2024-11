Lula teve traumatismo craniano, confirma médico

Lula é acompanhado há anos pelo médico Roberto Kalil - Foto: Ricardo Stuckert

O médico responsável pelo acompanhamento do presidente Lula (PT) confirmou que ele sofreu um acidente doméstico no Palácio do Alvorada neste sábado, 19, com um ferimento na cabeça. Em entrevista exclusiva à CNN, Dr. Roberto Kalil Filho deu detalhes sobre o estado de saúde do presidente.

“Ele chegou ao hospital com um traumatismo craniano, causado pela batida na parte de trás da cabeça. O ferimento precisou de pontos. Fizemos tomografias e ressonâncias, que mostraram um pequeno sangramento na região temporal, na frente da cabeça. Isso ocorre porque, em quedas, o contragolpe pode lesionar a parte frontal”, explicou Kalil.

Veja também:

Lula cancela viagem, mas participa da reunião do Brics por videoconferência

Sem Lula, Mauro Vieira chefia delegação brasileira no Brics



Lula foi atendido no Hospital Sírio-Libanês de Brasília e, segundo Kalil, não perdeu a consciência. “Ele não desmaiou, não escorregou, nem nada disso”, disse. O médico recomendou que, devido ao traumatismo craniano, o presidente evite viagens longas nas primeiras 24 horas após o acidente: “Os próximos dias serão de observação, mas ele já pode retomar suas atividades normais. Está tudo bem com o presidente”.