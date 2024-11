Sem Lula, Mauro Vieira chefia delegação brasileira no Brics

Lula designou o chanceler Mauro Vieira para chefiar a delegação brasileira na cúpula dos Brics - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira vai chefiar a delegação brasileira que participará da cúpula do Brics, em Kazan, na Rússia, de 22 a 24 de outubro. Ele foi designado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que cancelou a viagem após sofrer um acidente doméstico no sábado, 19.

Mauro Vieira embarca na noite deste domingo, 20. Lula irá participar de forma virtual da sessão de chefes de Estado, seguindo orientações médicas. O chefe do Executivo foi orientado a não realizar viagens aéreas de longas distâncias.

Lula deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, no sábado. Segundo o boletim médico, o presidente teve um “ferimento corto-contuso” na parte de trás da cabeça. Durante a cúpula, Lula pretendia buscar o apoio da Rússia e da China para a reformulação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em seu discurso, estava previsto que o presidente falasse sobre a necessidade de uma reforma na ONU em 2025, quando a Carta das Nações Unidas completará 80 anos.