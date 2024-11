Lula diz que acidente foi “grave” e não atingiu "regiões delicadas"

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) afirmou que o acidente doméstico que sofreu no Palácio da Alvorada foi “grave” e que os médicos ainda avaliam o impacto da batida para apresentar o resultado final sobre o caso. O mandatário sofreu uma queda no último sábado, 19, no banheiro do Palácio da Alvorada.

“Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né?” disse o mandatário. “Estou aguardando, porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida”, completou.

A declaração do petista foi dada na tarde desta segunda-feira, 21, durante telefonema com o candidato a prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), única cidade baiana que terá 2º turno eleitoral.

Nesta semana, o presidente passará por uma nova bateria de exames para identificar os “pequenos sangramentos” causados pelo acidente. Devido a queda, o petista precisou cancelar a sua agenda no exterior, para participar da cúpula do Brics, na Rússia.

O cancelamento aconteceu por recomendações médicas, que orientaram o mandatário a evitar viagens longas, em razão da fratura. Sendo assim, Lula cogitou a participar do evento, mas o governo pode recuar da decisão.