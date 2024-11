Agenda Lula segue indefinida após acidente doméstico

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) segue com a agenda indefinida durante a sua recuperação do acidente doméstico que sofreu no último sábado, 19. Inicialmente, o petista participaria das reuniões da cúpula do Brics, de forma virtual.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a Cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração. O presidente irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto”, diz nota emitida pela Secretaria de Comunicação (Secom).

A indefinação na agenda do petista foi sinalizada por Padilha, que demonstrou um recuo do governo federal sobre o assunto, durante conversa com jornalistas.

“Em função da não presença presencial dele, o ministro Mauro Vieira vai organizar as demandas de participação do presidente. Na medida que encaminhar essas demandas, vai se avaliar se participa ao vivo, direto, ou se participa de outras formas das reuniões”, afirmou.

Leia mais

>> Lula lamenta morte de atletas de remo: "Irreparável"

>> Padilha conta detalhes sobre acidente de Lula: "Ele mesmo buscou socorro"

>> Lula teve traumatismo craniano, confirma médico

Padilha ainda afirmou que o presidente deve participar do Brics durante a semana, mas não falou sobre data. O encontro da cúpula está sendo realizado na Rússia.

“Ele deve ainda ter participações durante a semana nos Brics, que não está definido em qual momento, e deve manter contatos telefônicos com o ministro Mauro Vieira”, acrescentou.

O retorno das atividades presidenciais de Lula também segue indefinido. “Ele está liberado para atividades como está fazendo [na residência oficial]”, disse o ministro.

Nesta manhã, o chefe do Executivo se reuniu com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, junto com o assessor da assessoria especial, Celso Amorim, no Palácio da Alvorada.