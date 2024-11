Padilha conta detalhes sobre acidente de Lula: "Ele mesmo buscou socorro"

Ministro comentou sobre o acidente doméstico sofrido pelo presidente - Foto: © Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou sua participação na Cúpula dos Brics, que seria realizada na Rússia, após sofrer um acidente doméstico no último sábado, 19. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou nesta segunda-feira, 21, que o próprio Lula pediu socorro ao perceber o ferimento.

“Ele não teve perda de consciência e ele mesmo buscou socorro no momento”, afirmou Padilha em coletiva no Palácio da Alvorada, após reunião com o presidente. Lula sofreu um ferimento na cabeça, que exigiu pontos, e foi orientado por médicos a evitar viagens longas, cancelando assim sua participação presencial no evento que ocorre entre os dias 22 e 24 de outubro.

Leia mais:

>> Saiba quem são as vítimas do acidente envolvendo equipe de remo

>> Após enchentes, Aeroporto Salgado Filho reabre nesta segunda no RS

>> Senador Kajuru tem vídeos íntimos vazados: "Chato pra caramba"

Apesar de inicialmente haver a previsão de que o presidente participasse remotamente da Cúpula dos Brics, Padilha adotou cautela sobre o assunto: “O presidente mantém contato com Mauro Vieira [ministro das Relações Exteriores] e deve ter participação nas reuniões dos Brics, ainda não está definido em qual momento.”

Além da recomendação de evitar viagens longas, Lula também foi orientado a não realizar qualquer outro deslocamento no momento. Segundo Padilha, ainda não há uma data definida para o retorno do presidente ao Palácio do Planalto.