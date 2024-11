Senador Kajuru tem vídeos íntimos vazados: "Chato pra caramba"

Kajuru é senador por Goiás - Foto: Divulgação

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) teve vídeos íntimos vazados nas redes sociais neste sábado, 19. Segundo o parlamentar, as imagens são verdadeiras e ele irá até a polícia denunciar o caso.

“É chato pra caramba, desagradável pra caramba isso. Hoje a mulher é casada e aí surge um vídeo desse. Lamento tudo isso ter acontecido. É tudo verdade, de março de 2007”, lamentou o senador em entrevista ao g1.

Os vídeos teriam sido gravados com uma mulher casada - informação negada pelo apresentador. "Há 20 anos éramos solteiros e não devíamos satisfações a ninguém", garante.

“Lembro como se fosse hoje. Eu estou com 63 anos de idade, já tive várias namoradas, mas nunca expus relacionamento meu. Todas as minhas relações foram discretas. Nunca mexi com mulher casada”, afirmou o senador.

Kajuru disse que se sentiu muito mal com toda a situação, especialmente porque a mulher, que se tornou uma amiga, também foi exposta sem consentimento.

Vale lembrar que atualmente o senador possui uma prótese peniana que deixa o membro sexual dele ereto 24 horas por dia. Na época, o então jornalista esportivo não possuía a 'ajuda extra'.

Divulgar vídeos íntimos sem o consentimento dos envolvidos é crime, de acordo com o artigo 218-C do Código Penal. A pena pode ser de 1 a 5 anos de prisão, além de indenização por danos morais e materiais à vítima.