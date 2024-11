Lula sinaliza que Brasil vai se posicionar contra a Venezuela no Brics

Petista não poderá comparecer pessoalmente à reunião, em Moscou, após sofrer uma queda na residência oficial da Presidência em Brasília, - Foto: Reprodução/Canal Gov

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou ao seu time de articulação internacional que o Brasil deverá se posicionar contra o ingresso da Venezuela no Brics, o grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.



O petista não poderá comparecer pessoalmente à reunião, em Moscou, após sofrer uma queda na residência oficial da Presidência em Brasília, mas orientou seu time chefiado pelo chanceler Mauro Vieira, conforme apuração do Blog Daniela Lima, do G1.

A Venezuela, que está sob a liderança de Nicolás Maduro, descumpriu acordos internacionais que o próprio autocrata assinou, comprometendo-se a disputar eleições limpas e auditáveis, o que não se concretizou.



O Brasil foi fiador ao lado de outras nações nesse pacto -- e desde que Lula se recusou a reconhecer a autoproclamada "vitória" de Maduro, tanto o petista como sua chancelaria passaram a ser atacados pelo ditador.