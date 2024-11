Líder do BDM usava advogados para se comunicar com facção de dentro do presídio

O intuito é desarticular um esquema de apoio externo a líderes de facções criminosas presos no Distrito Federal - Foto: Reprodução

Apontado como uma das principais lideranças da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), Jackson Antônio de Jesus Costa, conhecido como 'Caboclino', entrou na mira da Operação Cravante, deflagrada na manhã desta segunda-feira, 21, pela Polícia Federal. O intuito é desarticular um esquema de apoio externo a líderes de facções criminosas presos no Distrito Federal.

Segundo a PF, seis mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Brasília do TJDFT, são cumpridos no Distrito Federal e Bahia.



Informações repassadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF (SEAP) constataram indícios de que pessoas diversas estariam se passando por um advogado, com a anuência deste, para se comunicarem com detentos reclusos no sistema prisional do DF.

Já a liderança presa faria uso da rede criminosa tanto para sua própria comunicação quanto para subsidiar contato externo para outros presos, com o objetivo de estender sua influência e atrair novos faccionados.

O preso suspeito de liderar o esquema possui passagens por organização criminosa e lavagem de dinheiro, motivo pelo qual se encontra preso preventivamente. Além disso, ele também é suspeito de participar do homicídio de um policial federal em Salvador, em setembro de 2023.

Os alvos dos mandados de prisão poderão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem ultrapassar 20 anos de reclusão. Eles também tiveram a suspensão da profissão decretada pela justiça. As investigações seguem em andamento.

A FICCO/DF é composta pela PF, PRF, SENAPPEN, PPDF, PMDF e PCDF. A Força tem por objetivo a integração e cooperação entre os órgãos de segurança pública em ações de prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade especialmente grave e violenta.