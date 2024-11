Oposição usa Pé-de-Meia para pedir impeachment de Lula

Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A bancada de oposição na Câmara dos Deputados articula um novo pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O motivo da nova ofensiva seria o pagamento do programa Pé-de-Meia, iniciativa do Ministério da Educação.

O pedido é de autoria do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS). Segundo a oposição, o Executivo autorizou o pagamento do programa aos estudantes sem o aval do Congresso Nacional. De acordo com o parlamentar bolsonarista, cerca de 30 deputados já aderiram.

Rodolfo argumenta que o governo federal deveria ter levado o tema para o Congresso submeter quais recursos seriam destinados anualmente para a execução do programa.

“Diante de tais situações, a manobra empreendida pelo governo federal ao efetuar despesas fora do orçamento oficial e sem a devida transparência representa uma violação do ordenamento em vigor que exige uma resposta firme do Congresso Nacional”, diz trecho do documento do deputado.

Desde a redemocratização, dois presidentes brasileiros já foram alvos de impeachment. Em 1992, Fernando Collor de Mello (PRN), primeiro presidente de forma direta após a ditadura militar, deixou o cargo após enfrentar o processo. Em 2016, Dilma Rousseff (PT), em segundo mandato, deixou o cargo.