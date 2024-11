Lula telefona e promete estar na posse de Luiz Caetano

Luiz Caetano e Lula juntos durante comício em Camaçari - Foto: Ricardo Stcukert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou, nesta segunda-feira, 21, para o candidato do PT à prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano, e se comprometeu a comparecer na posse do aliado, no caso de uma vitória no segundo turno, que ocorre no próximo domingo, 27.

Lula afirmou ter ficado "entusiasmado" com o comício realizado na última semana, único ato de campanha do presidente na Bahia nas eleições deste ano, e disse que o momento foi "fantástico".

Saí da Bahia muito feliz, muito entusiasmado [...] O pessoal ficou muito animado. Foi fantástico o comício, todo mundo comentando”, afirmou o presidente, que comentou rapidamente sobre o acidente doméstico que sofreu no final de semana.

“Preciso ficar bom para ir a sua posse”, brincou o presidente.

Caetano disputa o segundo turno contra Flávio Matos (União Brasil), candidato apoiado pelo atual prefeito, Elinaldo Araújo.