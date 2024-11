Wagner reforça apoio a Caetano e alfineta ACM Neto: “Segure sua onda”

Wagner exaltou cmoício com o presidente Lula em Camaçari - Foto: Reprodução / Instagram

Se recuperando de uma cirurgia no tornozelo feita no final de semana, o senador Jaques Wagner usou as redes sociais para reforçar apoio a candidatura de Luiz Caetano à prefeitura de Camaçari. No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Wagner falou sobre o comício com o presidente Lula na cidade na semana passada.

“A festa foi muito bonita. Lula, Janja, Jerônimo e eu, saímos muito emocionados. Não sei se tinha 20, 30, o 50 mil, mas a energia era de 1 milhão de pessoas. Todo mundo em torno de Caetano e da pastora Dea” , iniciou o senador.

Na ocasião, o parlamentar também aproveitou para alfinetar o ex-prefeito de Salvador e candidato derrotado ao governo da Bahia em 2022, ACM Neto (União Brasil). Segundo o petista, Neto quer antecipar a disputa de 2026.

“O lado triste desta história é de que o ex-prefeito da capital derrotado em 2022 por Jerônimo, até agora não absorveu a derrota. Foi pra Camaçari falar mal de Jerônimo. Ô ex-prefeito, deixe o seu candidato se defender. 2026 já tá chegando, aí você bota a cara de novo e encara Jerônimo e vamos ver que bicho vai dar. Agora não é hora de candidatura a governador é hora da candidatura de prefeito. Segure sua onda. 2026 a gente se encontra, agora é Caetano”, provocou.

Em recuperação

Jaques Wagner se licenciou da função de líder do governo no Senado na última sexta-feira, 18, por conta de uma cirurgia no tornozelo. O procedimento foi realizado com sucesso no sábado, 19, e ele já recebeu alta no domingo, 20.

“Amigos e amigas, tive alta neste domingo da cirurgia ortopédica, e agora inicio o processo de recuperação. Mas acompanho com atenção os acontecimentos nacionais e especialmente no Congresso Nacional”, escreveu nas redes sociais.

O senador também desejou melhoras ao presidente Lula, que machucou a cabeça depois de uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada.

“Aproveito para desejar a completa recuperação do meu amigo e presidente Lula, que teve um acidente doméstico neste final de semana, mas está bem e sob cuidados”.