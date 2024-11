Planalto divulga primeira foto de Lula após acidente; veja

Presidente Lula conversou com Alexandre Padilha e Celso Amorim - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O Palácio do Planalto divulgou, nesta segunda-feira, 21, as primeiras fotos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o acidente doméstico que sofreu último sábado, 19. O líder petista precisou tomar cinco pontos na cabeça.

Leia mais

>> Lula telefona e promete estar na posse de Luiz Caetano

>> Lula teve traumatismo craniano, confirma médico

>> Lula cancela viagem, mas participa da reunião do Brics por videoconferência

Lula, que escorregou no banheiro do Palácio do Alvorada, despachou no mesmo lugar. Na primeira foto divulgada, o presidente aparece ao lado do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), e do assessor especial da Presidência, Celso Amorim.

Lula viajaria para a Rússia no domingo, 20, onde participaria de uma reunião do Brics. Apesar do episódio não ter sido grave, os médicos recomendaram que o presidente não fizesse viagens longas.