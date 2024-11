‘Menudos’ do PT se dividem entre candidaturas e bastidores para 2026

Lucas Reis, Rowenna Brito, Roberta Santana, Adolpho Loyola e Felipe Freitas têm sido incentivados a lançar candidaturas em 2026 - Foto: Montagem A TARDE

A pré-campanha para 2026 já começou. Oficialmente, os políticos dizem que a próxima eleição está longe. Mas, na prática, eles já se articulam para viabilizar suas candidaturas e fortalecer seus partidos dentro de dois anos. Na Bahia, o partido que comanda o governo do estado, o PT, visa uma renovação de seus quadros, avaliados internamente como envelhecidos.

Em agosto de 2023, o Portal A TARDE revelou que o senador Jaques Wagner (PT) estava incentivando alguns de seus “pupilos” a lançarem candidaturas ao Poder Legislativo. Na época, o foco da principal liderança petista da Bahia era o grupo que ficou conhecido em 2022, durante a campanha de Jerônimo Rodrigues (PT), como “menudos”: Adolpho Loyola, hoje chefe de gabinete do governador; Éden Valadares, presidente estadual do PT; e o assessor parlamentar Lucas Reis.

LEIA TAMBÉM:

>> Geraldo Jr. acumula dívida milionária após campanha; confira



De lá para cá, Wagner conseguiu convencer Jerônimo a também incentivar seus pupilos a viabilizarem suas candidaturas. Os queridos do governador seriam os secretários estaduais da Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas; da Saúde, Roberta Santana; e da Educação, Rowenna Brito.

Mas o Portal A TARDE apurou que nem todos os escolhidos por Jerônimo e Wagner toparam o desafio. Adolpho Loyola e Felipe Freitas, por exemplo, rejeitaram todos os pedidos direcionados a eles até aqui. Os dois petistas militantes afirmam que gostam de cumprir seus papeis de articuladores políticos e, como contraproposta, já se disponibilizaram para coordenar a campanha à reeleição do governador em 2026.

LEIA TAMBÉM:

>> Lula telefona e promete estar na posse de Luiz Caetano



No sentido contrário, outros dois petistas da nova geração já estão se mobilizando para viabilizar suas candidaturas. São os casos de Lucas Reis e Rowenna Brito. Ambos tiveram participação intensa nas eleições municipais de 2024, em contato constante com candidatos a prefeito ligados à base do governador Jerônimo.

Interlocutores próximos à cúpula do governo do estado avaliam, inclusive, que Lucas Reis não apenas é visto como candidato certo, mas também é um dos favoritos a puxar a lista de mais bem votados da base governista. Assessor de Wagner, ele deve ter o apoio político do senador e também de muitos prefeitos do interior baiano.

LEIA TAMBÉM:

>> Wagner reforça apoio a Caetano e alfineta ACM Neto: “Segure sua onda”

Questionado pelo Portal A TARDE, Lucas Reis disse que seu nome ainda não está colocado, mas confirmou que os quadros no entorno de Wagner devem ter uma candidatura a deputado federal em 2026.

“Este grupo mais próximo do senador Jaques Wagner, a nossa ideia é ter uma candidatura a deputado federal em 2026. Apenas uma. Porque o deputado federal tem um peso maior e nós não queremos fazer nenhuma maluquice. Meu nome é uma possibilidade. Está perto e a gente vai decidir logo ali. Quando acabar o segundo turno [em Camaçari], mais um mês ou dois, de repente em janeiro. Vamos reunir todo mundo e decidir quem é, mas tem outros nomes, muitos nomes. Se for o meu, eu já estou correndo mesmo, vou continuar correndo. É o que eu sempre fiz na vida”, afirmou o assessor parlamentar.

LEIA TAMBÉM:

>> PT, PCdoB e PSB declaram apoio à recondução de Muniz para presidência

Com a iminente confirmação da candidatura de Lucas como a única dos “menudos” — apelido que, após a matéria do Portal A TARDE, virou nome de grupo no WhatsApp com os três pupilos de Wagner —, também ficou inviável a candidatura do dirigente partidário petista Éden Valadares, que tem interesse em um dia disputar um cargo eletivo, mas espera o momento de ser apoiado pelo grupo.

Representação feminina

A movimentação de Rowenna no interior foi um pouco mais discreta que a de Lucas, mas a secretária de Educação já tem investido bastante na possibilidade de ser candidata. Cada vez mais, a jovem professora se preocupa com a forma de aparecer publicamente, apostando em uma assessoria que profissionalizou inclusive as redes sociais.

LEIA TAMBÉM:

>> CMS: prefeito retira pedido de empréstimo para compra de novos ônibus

Nos bastidores, a titular da Educação estadual evita falar em candidatura e mantém o foco de seu discurso nas ações Secretaria, em um trabalho que tem sido muito bem avaliado no seio do governo do estado. Em uma agenda com Jerônimo na semana após o primeiro turno, ela foi perguntada se estava se preparando para se tornar parlamentar. Rowenna sorriu e disse: “sou professora”.

Quem também pode ser candidata é a secretária Roberta Santana. Com participação intensa nas eleições deste ano em Feira de Santana, ela é vista como provável postulante do PT à prefeitura da Princesa do Sertão em 2028, substituindo o deputado federal Zé Neto (PT), derrotado pela sexta vez na cidade.

LEIA TAMBÉM:

>> Sidninho revela acordo para PP ganhar secretaria em Salvador

A dúvida no seu entorno é se Roberta deve ser candidata ao Legislativo em 2026, já se preparando para o ritmo de uma campanha, ou se ela deve se resguardar para 2028.

“Se Roberta for candidata a deputada federal ou estadual em 2026, certamente ela será eleita. É impossível um secretário de Saúde não ser eleito se ele se prepara adequadamente para isso. A Sesab é uma máquina muito forte. Então, ela não precisa de um teste. Só vai se quiser”, afirmou, sob sigilo, um integrante da cúpula do governo Jerônimo.