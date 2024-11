CMS: prefeito retira pedido de empréstimo para compra de novos ônibus

Pedido seria votado nesta terça, 22 - Foto: Reprodução | Imagem ilustrativa

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), anunciou nesta segunda-feira, 21, a retirada do pedido de empréstimo do Executivo municipal com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNEDS), no valor de R$ 350,494 milhões, da pauta da Casa. O recurso seria utilizado para a compra de ônibus elétricos, a fim de modernizar o sistema de transporte.

Em coletiva de imprensa, o tucano afirmou que foi “pego de surpresa” com a exclusão da matéria solicitada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).

“Eu não conversei com ele [Bruno Reis] sobre isso. Vocês estão tendo a mesma surpresa que eu. O projeto foi submetido ao plenário e os vereadores acataram e foi retirado também com a autorização dos vereadores. Se ele fez isso, é porque ele acha que não tem necessidade de empréstimo neste momento”, disse o chefe do Legislativo municipal.

A solicitação da operação de crédito seria votada em plenário na terça-feira, 22, conforme foi deliberado na última reunião do Colégio de Líderes, realizada no dia 14 deste mês.

O pedido de retirada foi lido pelo 1º secretário da Casa, Isnard Araújo (PL), durante abertura da sessão. Em seguida, posto em votação entre os vereadores presentes e aprovada.

Segundo a proposta, o recurso visa atender às demandas de mobilidade urbana da cidade, alinhando-se às diretrizes de sustentabilidade e inovação tecnológica, conforme selecionado pela Portaria nº 445, de 7 de maio de 2024, do Ministério das Cidades.