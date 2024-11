Governo Lula aprova Plano Nacional Alimento no Prato

Plano foi aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, comandado por Wellington Dias - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social aprovou, em conjunto a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), Plano Nacional de Abastecimento Alimentar - Alimento no Prato, para o período de 2025 a 2028. A Política Nacional de Abastecimento Alimentar (PNAAB) também foi estabelecido.

Os dois programas foram publicados na edição desta segunda-feira, 21, do Diário Oficial União (DOU). O Alimento no Prato será aberto para toda a população, com atenção especial para as pessoas em vulnerabilidade, agricultores, povos originários e comunidades quilombolas.

Já a Política Nacional de Abastecimento Alimentar (PNAAB) faz parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), com base em diversas diretrizes. Entre os pontos, estão a promoção do sistema integrado de abastecimento alimentar com produção, beneficiamento, distribuição e comercialização dos alimentos.