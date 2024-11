Lula prepara ida à Colômbia para participar da COP16 após queda

Presença de Lula no COP 16 não estava confirmada devido a sua viagem a Kazan, na Rússia - Foto: Carl de Souza / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende participar da COP16 de Biodiversidade. De acordo com interlocutores do Palácio do Planalto ouvidos pelo Correio Braziliense, o petista estará na cidade na terça-feira da próxima semana, 29.



A presença de Lula no COP 16 não estava confirmada devido a sua viagem a Kazan, na Rússia, para a Cúpula de Estado de Chefes do Brics. Ao voltar, participaria de eventos de campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP), no dia anterior à eleição, neste domingo, 27.

No entanto, com o acidente doméstico no Palácio da Alvorada que Lula sofreu no último sábado, ele precisou cancelar a viagem.

O médico cardiologista do presidente, Roberto Kalil Filho, recomendou que Lula evite viagens longas de avião enquanto se recupera. Porém, ele está liberado para trabalhar normalmente nesta semana.

COP da Biodiversidade

A 16ª Conferência das Partes (COP) da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, a COP16, reúne representantes dos países-membros da ONU. Porém, possui participação menor de chefes de Estado do que a COP29, que trata sobre mudança do clima e ocorre no Azerbaijão em novembro.