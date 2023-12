Ação da DNIT vai recuperar trechos críticos de rodovias federais | A TARDE

A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Estado da Bahia estará, entre os dias 11 e 14 de dezembro, realizando a Operação Via Segura com o objetivo de priorizar a recuperação de segmentos críticos das rodovias federais.

“Além desses segmentos, toda a malha passará por um "pente fino" pela equipe de fiscalização de obras da Superintendência e dos seus diversos setores (projetos, construção, manutenção, meio ambiente e operações rodoviárias), os quais estarão divididos em equipes para avaliar durante o período da operação a implementação das medidas que objetivam a manutenção da boa trafegabilidade e segurança das vias em todo o Estado da Bahia”, aponta a DNIT.

Mais de 6.500 km de Rodovias Federais no Estado da Bahia serão vistoriados de forma simultânea e coordenada. A operação contará com a participação de cerca de 1.000 colaboradores e mais de 300 veículos e equipamentos.