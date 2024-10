Dnit investe R$240 milhões em obra de rodovia na Bahia

- Foto: Divulgação

As obras de implantação e pavimentação de 88,6 quilômetros da BR-030/BA, entre os municípios de Cocos e Carinhanha, seguem em avanço, segundo informação divulgada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O objetivo é melhorar a mobilidade e fomentar a economia da região.

Com investimento superior a R$ 240 milhões, o empreendimento vai desafogar o trânsito de veículos que vão do Centro-Oeste ao Nordeste do país, aumentando a capacidade de tráfego e a segurança da via. Por consequência, espera-se viabilizar a instalação de novas empresas na região, trazendo mais desenvolvimento econômico para os municípios.

Entre as atividades agrícolas que vão se beneficiar, destacam-se o cultivo de algodão, cana-de-açúcar, feijão, milho, mandioca e soja.

O trecho em questão tem início no perímetro urbano do município de Cocos; em seguida passa pela travessia urbana de Feira da Mata, onde entronca com a rodovia estadual BA-601; posteriormente entronca com os acessos para Ramalho, Boa Vista e Juvenília (MG); e termina na interseção de Acesso para Carinhanha.

Lotes

A obra está dividida em dois lotes. O lote 1 abrange um trecho de 46 quilômetros, que vai de Cocos/BA ao acesso a Juvenília/MG. Com 77% do orçamento executado, o contrato também contempla a construção de duas Obras de Arte Especiais (OAE), uma sobre o Riacho São José e outra sobre o Riacho Feira da Mata.

Já o lote 2, que vai do acesso a Juvenília/MG à chegada a Carinhanha/BA, tem 80% do orçamento executado, em um segmento de 42,6 quilômetros. No trecho, há a construção de uma OAE, sobre o Riacho Itapicuru.

A previsão é de que toda a pavimentação da rodovia seja concluída até o fim de 2024.