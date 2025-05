Inmet faz alerta de perigo para chuvas fortes em 117 cidades da Bahia; veja lista

Rajadas de ventos mortes na Orla Atlântica de Salvador nesta sexta-feira, 2 - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas e ventos fortes em 117 cidades da Bahia para esta sexta-feira, 2. A classificação acontece em meio a ocorrências de estragos em Salvador, região metropolitana e outros municípios do estado (veja abaixo a lista de cidades em alerta laranja).

A frente fria e a chegada de chuvas fortes começou desde a quarta-feira, 30, com maior ocorrência de temporal na quinta-feira, 1º, feriado do Dia do Trabalhador. A previsão é que as precipitações sejam mantidas pelo menos até a próxima terça-feira, 6.

O alerta laranja do Inmet significa perigo, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Emergência

Se houver emergência causadas pelas fortes chuvas, é possível acionar gratuitamente a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Estragos em Salvador

As fortes chuvas que atingem Salvador provocaram pelo menos 10 deslizamentos de terra na capital baiana nesta sexta, de acordo com boletim atualizado da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Além disso, também foram registrados acionamentos de ameaça de desabamento (9), árvore ameaçando cair (2), árvore caída (3), avaliação da área (13), e destelhamento, infiltração e orientação técnica (1 cada). Ao todo, foram 61 notificações entre 0h e 10h desta sexta-feira, 2.

Além disso, a forte chuva causou a queda de árvores na capital baiana, segundo boletim da Defesa Civil Municipal (Codesal).

Estragos da chuva no bairro São Cristóvão, em Salvador, nesta sexta-feira, 2 | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Estragos da chuva no bairro Itapuã, em Salvador, nesta sexta-feira, 2 | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Estragos da chuva no bairro São Cristóvão, em Salvador, nesta sexta-feira, 2 | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Cidades em alerta na Bahia