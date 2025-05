Chuvas intensas: Salvador registra 8 ameaças de deslizamento

O INMET acendeu alerta laranja para a região desde quinta-feira, 1º - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

As intensas chuvas registradas nesta sexta-feira, 2, em Salvador aumentaram em 8 o número de notificações de ameaça de deslizamento na capital baiana, de acordo com dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Segundo Boletim de Solicitações, plataforma da Codesal que mostra em tempo real as notificações em cada bairro, as ameaças de deslizamento lideraram a lista de registros. As solicitações foram nos bairros Cajazeiras (1), Pau da Lima (2), Valéria (1), Liberdade (4).

Além disso, também foram registrados acionamentos de ameaça de desabamento (3), árvore ameaçando cair (2), árvore caída (1), avaliação da área (1), deslizamento (1), orientação técnica (1). Ao todo, foram 17 notificações entre 0h e 8h14 desta sexta-feira, 2.

Chuvas durante todo o dia

A madrugada desta sexta-feira, 2, em toda a cidade de Salvador foi de intensa chuva e a expectativa é de que a previsão permaneça durante até o final do dia, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) acendeu alerta laranja para a região desde quinta-feira, 1, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

Ainda de acordo com a Codesal, a previsão de chuva deve permanecer até o próximo final de semana.