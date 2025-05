Corrida em Salvador reúne quase 3 mil pessoas

Corrida aconteceu no Dia do Trabalhador - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O Parque dos Ventos, na Boca do Rio, em Salvador, foi palco da 1ª edição da Corrida Nacional do Sesi, que marcou as comemorações do Dia do Trabalhador na manhã de ontem. Cerca de 2,6 mil pessoas participaram.

Promovida pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), a corrida tem como objetivo a promoção da prática de atividades físicas por públicos diversos, desde trabalhadores da indústria e idosos até corredores amadores e profissionais. O evento foi realizado em 23 estados e 27 cidades do país.

"Apesar das forças não serem como antes, é bom para minha saúde", contou a aposentada Adelaide Silva, 68.

Com o lema “Correr faz (o) bem”, o evento estimulou a solidariedade. Os participantes doaram cerca de cinco toneladas de alimentos, destinados a uma instituição social.

“É um evento que visa atender às pessoas, e a adesão foi excelente”, afirmou Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia.

Barra vira palco de comemoração e cidadania no Dia do Trabalhador

Celebrando o Dia do Trabalhador na capital baiana, o Farol da Barra foi tomado por trabalhadores e trabalhadoras de Salvador e Região Metropolitana ontem. Organizado pelas centrais sindicais e com apoio do governo estadual, a comemoração contou com uma programação extensa, incluindo uma diversidade de serviços gratuitos disponíveis.

Animada por poder encontrar as amigas de longa data no meio da semana - e na Barra! -, a professora Cecília Vieira afirmou ser muito significativo poder fazer isso logo no Dia do Trabalhador. “A gente se encontra pouco justamente por causa de nossos trabalhos, que são em áreas diferentes e distantes, mas conseguimos marcar esse encontro no feriado”, explicou.

Para a vendedora Lúcia Azevedo, o 1º de Maio é um dia muito importante para que toda a sociedade trabalhadora perceba a importância de seu trabalho, seja ele qual for. “E ter um evento que não só celebra esse dia, mas também traz um leque de serviços à disposição dos trabalhadores, é essencial para valorizar todos nós que saímos para garantir o pão de cada dia”, afirmou Lúcia, que foi atrás de um dos serviços mais buscados do evento: vacinação.

“É mais uma oportunidade de oferecer vacinas para a população, que veio fazer a sua caminhada, fazer um passeio”, explicou a coordenadora do Programa de Imunização do Estado, Vânia Rebouças.

Foram distribuídos ainda materiais informativos sobre o combate ao trabalho infantil, e orientações foram dadas sobre o CadÚnico e Bolsa Família, enquanto a Coordenação de Políticas para a Juventude (Cojuve) realizou emissão da ID Jovem, e o SAC agendou a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). “Estava aproveitando o feriado para relaxar na Barra, quando vi a oportunidade de agendar a minha CIN e a da minha filha de cinco anos, que ainda não tem”, afirmou a administradora Emanuele Freitas.

*Sob a supervisão da jornalista Isabel Oliveira