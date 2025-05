Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por causa do mau tempo

Sistema está suspenso nesta sexta-feira, 2 - Foto: Astramab / Divulgação

As Travessias Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo estão com operações suspensas nesta sexta-feira, 2, devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos e em todo o trajeto marítimo entre a capital e o Morro de São Paulo.

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), responsável pelo sistema, informou que a suspensão ocorreu às 5h30 por recomendação da Capitania dos Portos.

A frente fria prevista para o feriadão do Dia do Trabalho chegou com força na capital baiana na noite de quinta, 1º. Durante a madrugada, o acumulado de chuva superou os 60 milímetros nos bairros de Barro Duro, Plataforma e Periperi, segundo medição da Defesa Civil Municipal (Codesal).

Ainda de acordo com a Codesal, a previsão do tempo para hoje até domingo, 4, é de céu permanece nublado com chuvas moderadas, por vezes fortes. No sábado, 3, as chances de chuva chegam a 90%. As temperaturas devem variar entre 24ºC (mínima) e 32ºC (máxima).

Estragos no sul

Os municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, registraram alagamentos e deslizamento de encostas na quarta-feira, 30, após a chegada de uma frente fria na região.

Até às 9h da manhã de quinta, 1º, a Defesa Civil de Santa Cruz Cabrália registrava 44 pessoas que foram levadas para abrigos municipais. Entre as localidades alagadas no município estão ruas de Guaiú, Santo André, Capitão Luis de Matos, Nova Cabrália e Coroa Vermelha.

A prefeitura de Santa Cruz Cabrália informou que tem equipes desobstruindo vias, montando abrigos de emergência, trabalhando no escoamento de áreas alagadas, no acolhimento aos desalojados e monitoramento de áreas de risco.

De acordo com o Inmet, a chuva poderá se estender na região até o sábado, 3. O órgão destaca ainda que o volume de chuvas poderá chegar aos 100 mm em 24h em algumas localidades do estado.

Marinha faz alerta

A Marinha do Brasil (MB), por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), informou que vigora nesta sexta-feira a bandeira de navegação VERMELHA. Portanto, não e recomendada a navegação na BTS e no litoral baiano.

O órgão diz que permanece atento às condições climáticas e disponibiliza o número 185, 24 horas por dia, para o atendimento de emergências, no mar ou nos rios.