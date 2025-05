Chuva causa estragos no sul da Bahia com chegada de frente fria

Chuva causou enchentes no sul do estado - Foto: Reprodução / Jojo Notícias

Os municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, registraram alagamentos e deslizamento de encostas na quarta-feira, 30, após a chegada de uma frente fria na região.

De acordo com a apuração da TV Santa Cruz, até às 9h da manhã desta quinta, 1, a Defesa Civil de Santa Cruz Cabrália registrava 44 pessoas que foram levadas para abrigos municipais. Entre as localidades alagadas no município estão ruas de Guaiú, Santo André, Capitão Luis de Matos, Nova Cabrália e Coroa Vermelha.

A prefeitura de Santa Cruz Cabrália informou que tem equipes desobstruindo vias, montando abrigos de emergência, trabalhando no escoamento de áreas alagadas, no acolhimento aos desalojados e monitoramento de áreas de risco.

De acordo com o Inmet, a chuva poderá se estender na região até o sábado, 3. O órgão destaca ainda que o volume de chuvas poderá chegar aos 100 mm em 24h em algumas localidades do estado.

Previsão em Salvador

O feriadão do Dia do Trabalho deve ser de chuva em Salvador. Segundo a Defesa Civil local (Codesal) a previsão para esta quinta-feira, 1, é de céu parcialmente nublado, com 60% de chances de chuva de intensidade fraca a moderada.

Entre sexta-feira, 2, e domingo, 4, o céu permanece nublado com chuvas moderadas, por vezes fortes. No sábado, 3, as chances de chuva chegam a 90%.