Vereador critica fake news após ter morte anunciada em TV baiana

O vereador e ex-prefeito de Candeias, Sargento Francisco (PSD) - Foto: Reprodução Redes Sociais

O vereador e ex-prefeito de Candeias, Sargento Francisco (PSD), publicou um vídeo nas redes sociais para desmentir uma notícia sobre a sua própria morte que teria sido anunciada em um programa de televisão da Bahia e também publicada em um site.

Segundo o vereador, seus familiares entraram em desespero após o Alô Juca, atração transmitida pela TV Aratu, filial do SBT em Salvador, e apresentado pelo jornalista Marcelo Castro, ter informado sobre o assassinato a tiros do político. A notícia foi publicada no site de mesmo nome, mas depois foi retirada do ar.

“Vamos saber quem foi que deu essa informação. Inclusive estou tentando entrar em contato com o radialista Juca para que ele me informe de onde saiu essa informação. E ele como deu a notícia, vai ter a obrigação de me informar qual foi a fonte, do contrário nós estaremos tomando as medidas judiciais cabíveis contra ele“, afirmou o Sargento Francisco.

Até o momento da publicação desta nota, nem o jornalista nem a emissora se pronunciaram. Assim que houver alguma manifestação a nota será atualizada.

Assista vídeo do vereador