CV ordena toque de recolher após morte de traficante em Vila Canária

CV ordena toque de recolher em Vila Canária - Foto: Reprodução | Informe baiano

Após a morte de um traficante conhecido como Del Barreto, ligado ao Comando Vermelho (CV) , moradores do bairro Vila Canária, em Salvador, foram ordenados a obedecer um toque de recolher na região no final da tarde de quarta-feira, 30.

De acordo com informações do Informe Baiano, criminosos armados circularam pelas ruas ordenando o fechamento de estabelecimentos comerciais, principalmente nas proximidades do mercado Atakarejo, no fim de linha do bairro.

Além da morte do líder da facção, a ordem também estaria ligada a guerra entre facções rivais, que se intensificaram ainda mais. Informações apontam que o responsável pelo ataque seria um grupo rival com atuação na região de São Marcos, o que pode ter dado início a uma nova onda de confrontos pelo controle do tráfico local.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que está sendo realizado o monitoramento na região, através de rondas e mediante acionamento.

“Na região, a unidade conta com o apoio, na intensificação do policiamento, de unidades convencionais, táticas e especializadas da PM. A corporação ressalta a importância do acionamento sempre que o cidadão se deparar com algum fato que fuja à normalidade. Guarnições são imediatamente encaminhadas para a averiguação das denúncias recebidas.