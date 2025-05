VÍDEO: Mãe de aluna agride diretora de escola em Salvador

Mãe de aluna agride diretora de escola - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mãe de uma criança de cinco anos foi flagrada agredindo a diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Semente do Amanhã, localizado na avenida General San Martin, no IAPI.

Em vídeo que está circulando nas redes sociais, nesta quarta-feira, 30, a mulher aparece discutindo com Ticiane Oliveira Sampaio em área da escola e, em seguida, indo para a cima da profissional.

Segundo informações da Record Bahia, a mãe de uma aluna teria discutido após ser questionada se havia agredido a menor.

Ao canal, a agressora declarou que não agrediu a filha, que, segundo ela, tinha se machucado ao cair da cama. Ela ainda garantiu que, na escola, foi coagida pela diretora para culpar a mãe pelo machucado.

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) lamentou o ocorrido e garantiu que tem prestado apoio à gestora da escola.

"A instituição está prestando total apoio à gestora da escola que por um mal entendido foi agredida no ambiente de trabalho pela mãe de uma aluna. A servidora em questão, atua há 20 anos na rede municipal e sempre teve uma relação de parceria com os familiares dos alunos, dedicação e comprometimento com os estudantes e toda a comunidade escolar", declarou a pasta.