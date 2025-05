Prateleiras vazias apontam possível fim de grande rede de supermercado

- Foto: BOMPREÇO

Há alguns dias, boatos de que o Bompreço do Salvador Shopping está com os dias contados começaram a surgir. Mas o que era boato, tem ganhado cada vez mais sinais de certeza após a unidade ficar com prateleiras quase vazias e produtos em falta.

A unidade, que ainda permanece aberta, ainda não tem data oficial para o fechamento. O Portal A TARDE entrou em contato com a administração do centro comercial e o Grupo Carrefour, proprietário da rede Bompreço. Ambos ainda não se pronunciaram oficialmente.

O possível encerramento da loja integra um movimento mais amplo de reestruturação da marca no Brasil, especialmente na região Nordeste. Em outubro de 2024, o Carrefour divulgou que havia contratado uma assessoria de investimentos com o objetivo de vender parte de suas operações nessa área do país.

Já em novembro do mesmo ano, três unidades da rede em Salvador encerraram as atividades: Canela, Rio Vermelho e Imbuí.

Reestruturação

Nos últimos anos, o grupo também converteu diversas lojas Bompreço em unidades do Atacadão, sua marca de atacarejo. Foi o que ocorreu nas filiais da Avenida Garibaldi, Brotas e Itapuã.

Em alguns casos, como no bairro do Rio Vermelho, o espaço foi substituído por supermercados de outras redes.

A possível saída do Bompreço do Salvador Shopping reforça as mudanças no cenário varejista da capital baiana e levanta dúvidas sobre o futuro da marca na cidade.