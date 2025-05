Serviços de transporte têm programação especial para feriado prolongado

Sistema Ferry-Boat opera em horários regulares - Foto: CLARA PESSOA/AG. A TARDE

O Dia do Trabalhador, celebrado no dia 1º de maio, acontece na próxima quinta-feira e por ser ponto facultativo, pode ser prolongado até domingo, 4. Para quem vai aproveitar este feriadão e pensa em viajar, o Portal A TARDE reuniu o funcionamento dos principais serviços de transporte.

Travessias Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo:

No total, 15 embarcações serão mobilizadas no feriado de 1º de maio, entre elas, 10 lanchas para o trajeto Salvador-Mar Grande e 5 catamarãs dedicados à linha Salvador-Morro de São Paulo.

Travessia Salvador-Mar Grande: funcionará com saídas regulares a cada 30 minutos, podendo operar com intervalos de 15 minutos em horários de pico, conforme a demanda. O maior fluxo de passageiros está previsto para a tarde desta quarta-feira, 30.

Tarifas da Travessia Salvador-Mar Grande:

Mar Grande - Salvador: Segunda a sábado: R$ 8,60

Domingos e feriados: R$ 11,60

Salvador - Mar Grande - Segunda a sábado: R$ 10,50

Domingos e feriados: R$ 13,50

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) recomenda que os passageiros adquiram seus bilhetes com antecedência para garantir maior comodidade. As passagens podem ser compradas presencialmente no Terminal Náutico da Bahia (guichês da Biotur e Ilha Bela) ou online pelos sites: www.biotur.com.br e www.ilhabelatm.com.br.

Tarifas

Salvador → Morro de São Paulo: R$ 151,81

Morro de São Paulo → Salvador: R$ 138,71

Pagamento com cartão de débito ou crédito.

Horários dos Catamarãs

Saídas de Salvador: 9h, 10h30 e 14h30

Saídas do Morro de São Paulo: 11h30, 14h40 e 15h

Passeio de Escunas pelas Ilhas

Outro atração bastante procurada por turistas e baianos é o tradicional passeio de escuna pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos. A programação será mantida normalmente durante o feriado.

Horários escunas: a partir das 8h e retornam às 17h com paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica.

Valor: O passeio custa R$ 100 por pessoa, com bilhetes vendidos no próprio terminal.

Sistema Ferry-Boat

O sistema Ferry-Boat opera em horários regulares no Dia do Trabalhador e, até a publicação desta matéria, não tinha demanda para previsão de abertura de horário extra no feriado. Ao todo, seis ferries estarão disponíveis para embarcações.

Terminal Rodoviário de Salvador

O Terminal Rodoviário de Salvador também não apresentou demanda para operações extras até a publicação desta matéria.