Após PM ser baleado, ônibus não têm previsão de retorno no Engenho Velho da Federação

Linhas passam apenas pela entrada do bairro - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Moradores do Engenho Velho da Federação amanheceram sem ônibus na manhã desta terça-feira, 29. O serviço foi suspenso após um confronto no Engenho Velho da Federação, que terminou com um policial militar baleado e um suspeito morto na tarde desta segunda-feira, 28. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade, não há previsão de retorno.

Segundo a Semob, as linhas 0213 – Ribeira x Federação e 1511 – Conj. Pirajá x Eng. Velho da Federação não estão acessando a localidade, passando apenas pela entrada do bairro.

Confronto:

Durante uma ação policial no Engenho Velho da Federação, na tarde desta segunda-feira, 28, um policial militar foi baleado. Identificado como soldado Silveira, da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), o agente foi atingido no braço, nas pernas e nas costas.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu os primeiros atendimentos. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

O suspeito de ter efetuado os disparos também foi baleado durante o confronto, mas não resistiu aos ferimentos. A troca de tiros ocorreu nas proximidades do local conhecido como “Beco da Rabada” e contou com o apoio de helicópteros do Grupamento Aéreo (Graer).