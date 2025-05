Dia do Trabalhador terá show de graça no Pelourinho

Banda Flor de Maracujá vai se apresentar de graça - Foto: Divulgação

A banda Flor de Maracujá se apresenta nesta quinta-feira, 1º, feriado do Dia do Trabalhador, na Praça Quincas Berro D’Água, no Pelourinho. O evento, que começa às 13h, é gratuito e aberto ao público, sujeito à lotação do espaço.

Conhecida por manter viva a cultura do forró no estado, a Flor de Maracujá promete um repertório especial, com grandes clássicos do gênero, composições autorais e muito arrasta-pé. A apresentação faz parte do início da temporada de forró em Salvador, que movimenta a cidade ao longo do mês de maio.

A festa integra a programação do Forró Danado de Bom Além da Flor de Maracujá, o projeto contará com os shows das bandas Tio Barnabé e Melaço de Cana.

Dorgival Dantas e Timbalada são atrações do evento na Chácara Baluarte

O forró e a percussão baiana se encontram no Xote e Timbal, evento que acontece no dia 10 de maio (sábado), a partir das 15h, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, um dos locais mais encantadores de Salvador.

A edição reúne dois gigantes da música: o cantor e compositor Dorgival Dantas, referência no forró, e a energia inconfundível da Timbalada, trazendo toda a sua batida percussiva e envolvente.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através do site Meu Bilhete.