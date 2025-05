Festival 10 Horas de Arrocha anuncia primeiras atrações - Foto: Divulgação

O Festival 10 Horas de Arrocha acaba de anunciar as primeiras atrações que vão embalar o público no dia 16 de agosto, no WET. Nomes como Silvanno Salles, Tayrone, Unha Pintada, Devinho Novaes, Klessinha e Nadson Ferinha, já estão confirmados e vão fazer parte do maior festival do gênero.

Reunindo uma multidão que curte arrochar e sofrer, o 10 Horas de Arrocha trará ainda, uma promoção especial de abertura de vendas. Os amantes da sofrência vão poder dividir o ingresso em até 10 vezes sem juros com a promoção ‘Compre 2 e Leve 3’ – a pedida perfeita para reunir a galera e ir arrochar até o dia amanhecer.

Outra novidade que chega em 2025, é um setor open bar, feito para a galera que curte tomar uma e arrochar até o dia amanhecer.

Os ingressos estarão sendo vendidos, a partir do dia 25, nos balcões Pida do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Piedade, Shopping Paralela e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.

Não perca tempo e garanta seu ingresso para curtir o maior festival de arrocha do mundo! Em breve o 10 Horas de Arrocha vai divulgar novas atrações que irão tornar a festa ainda mais especial.

SERVIÇO

O que: Festival 10 Horas de Arrocha

Onde: WET

Quando: 16 de agosto

Atrações: Silvanno Salles | Tayrone | Klessinha | Nadson Ferinha | Devinho Novaes | Unha Pintada

Vendas: Balcões Pida do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Piedade, Shopping Paralela e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia