Gratuito: Esquenta São João com Jairo Barboza - Foto: Divulgação

O cantor Jairo Barboza realiza a segunda edição do projeto “Esquenta São João” nesta sexta-feira, 25 de abril, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. O evento começa a partir das 18h, com entrada gratuita.

Agenda Cultural

Esquenta São João

Show com Jairo Barboza e Viny Brasil

Cconvidados: Del Feliz, Luana Ingry e a banda Flor Serena

Quando: 25 de Abril (sexta-feira)

Onde: Largo Tereza Batista, no Pelourinho

Horário: a partir das 18h

Aberto ao público