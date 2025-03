Dorgival Dantas e Timbalada são atrações do evento na Chácara Baluarte

- Foto: Divulgação

A energia contagiante do forró e da percussão baiana se encontram no Xote e Timbal, evento que acontece no dia 10 de maio (sábado), a partir das 15h, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, um dos locais mais encantadores de Salvador.

Serviço:

Evento: Xote e Timbal

Atrações: Dorgival Dantas e Timbalada

Local: Chácara Baluarte, Santo Antônio Além do Carmo

Data: 10 de maio (sábado)

Horário: 15h

Ingressos: R$ 90 a R$ 100